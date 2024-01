Incidente tra uno scooter e una bici sulla Prenestina a Roma: un morto

Lo scontro è avvenuto ieri sera. La vittima è un uomo di 42 anni, Valerio Lauroni, che si trovava alla guida della moto. Trasportata in ospedale l'altra persona coinvolta

Ancora vittime sulla strada a Roma. Un scontro mortale tra una bici e una moto è avvenuto ieri sera intorno alle 21 sulla via Prenestina. La vittima è Valerio Lauroni, un uomo di 42 anni che si trovava alla guida dello scooter: è morto prima dell'arrivo dei soccorsi a causa dell'impatto. Ferito e trasportato in ospedale invece l'uomo in sella alla bici, un 40enne di nazionalità bengalese.