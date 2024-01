Roma, raffica di arresti per droga: sequestrati stupefacenti e denaro

Gli arresti a Roma

Gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato due cittadini italiani di 18 e 24 anni in possesso di 23 kg di droga tra hashish e marijuana, pari a circa 250.000 dosi. I poliziotti del Distretto di Ponte Milvio hanno arrestato un uomo ed una donna di 23 e 21 anni indiziati del reato di spaccio. Durante il servizio, gli agenti hanno notato un'autovettura, con a bordo un ragazzo ed una ragazza a loro noti, percorrere via della Pisana. Una volta fermati, è stato controllato il veicolo dove sono stati rinvenuti oltre cento grammi grammi di hashish e 900 euro in contanti. Gli agenti della polizia di Stato del IX distretto Esposizione hanno arrestato un 44enne italiano dedito ad attività di spaccio presso l'abitazione della propria compagna. L'uomo ha ammesso di essere in possesso di 201 grammi di cocaina. I poliziotti del Commissariato Porta Pia hanno arrestato 3 persone per spaccio n due differenti operazioni. Nella prima hanno arrestato un uomo ed una donna di 21 e 41 anni. I due sono stati trovati in possesso di numerose dosi di cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 65 grammi di cocaina. Nella seconda operazione, è stato arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni trovato in possesso di 10,3 grammi di eroina.