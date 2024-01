Lavezzi, parla l'avvocato: "La droga non c'entra, soffre di ipomania"

L'ex calciatore Ezequiel Lavezzi, che ha vestito nella sua carriera, oltre alla maglia dell’Albiceleste, quelle di Napoli e Paris Saint Germain, si trova attualmente in Argentina presso la clinica Dharma, anche se ancora non si conoscono le sue condizioni né il motivo del ricovero. Poco prima di Natale, infatti, era rimbalzata la notizia che lo stesso fosse stato accoltellato a seguito di una rissa scoppiata in famiglia, fatto smentito dalla famiglia, fino alle voci di una presunta dipendenza da alcol e droga. Il legale di Lavezzi, Mauricio D’Alessandro, ha provato ai microfoni di So Foot a far chiarezza su quanto accaduto: “Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto. Ezequiel soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male”.