Lavezzi ferito in Uruguay, il Pocho ricoverato in ospedale

L'ex attaccante del Napoli e della Nazionale argentina è al momento ricoverato in una clinica di Punta del Este. Da chiarire se il ferimento sia conseguente a una caduta, probabilmente al termine di una rissa, o per un accoltellamento

Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, ex calciatore argentino che ha militato tra le altre al Napoli e al PSG, è stato ricoverato all'alba di oggi in una clinica di Punta del Este, Uruguay, con una frattura della clavicola e alcune ferite di arma da taglio. A riferirlo è la televisione argentina, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto nella stessa abitazione di Lavezzi nella località di José Ignacio durante una festa. Considerando l'entità delle ferite non si esclude un accoltellamento, anche se i familiari hanno smentito questa ipotesi. Ancora non è stato chiarito inoltre se il diverbio è avvenuto con un membro della famiglia dell'ex calciatore o con un invitato.