Pantheon, Sangiuliano: in 5 mesi 1,4 mln di visitatori e 5,3 mln euro

Bilancio più che positivo per i primi cinque mesi di ingresso a pagamento nel Pantheon di Roma. “Da luglio a novembre, al Pantheon si sono registrati quasi 1,4 milioni di visitatori per un incasso che sfiora i 5,3 milioni di euro", spiega il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "La decisione di introdurre un biglietto a pagamento per l’accesso al Pantheon si è rivelata una scelta vincente ed è la conferma che questa meravigliosa architettura continua a esercitare un fascino straordinario. Le risorse incamerate, come previsto dal protocollo stipulato ormai un anno fa, sono utilizzate per la manutenzione del monumento, per iniziative solidali e per il restauro del patrimonio culturale dei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione della scorsa primavera”.