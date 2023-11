Violenza donne, a Roma palazzo Senatorio illuminato d'arancione

Il Comune della Capitale si illumina con Acea in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in segno di adesione all'iniziativa e per dimostrare la propria attenzione sulla tematica. La città sarà animata da tantissime iniziative in ogni Municipio", ha aggiunto il sindaco Gualtieri

"Oggi illumineremo Palazzo Senatorio di arancione a testimonianza dell'impegno costante contro ogni forma di violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dell'iniziativa della Capitale che, con Acea, ha illuminato di arancione la facciata del Comune in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in segno di adesione all'iniziativa e per dimostrare la propria attenzione sulla tematica. ( LE MANIFESTAZIONI IN ITALIA )

Roma al fianco delle donne

"Inoltre - ha aggiunto il primo cittadino romano - la città sarà animata da tantissime iniziative in ogni Municipio e anche l'evento Musei in Musica di questa sera sarà un'occasione di riflessione sulla violenza di genere. In questo giorno speciale, desidero rivolgere un messaggio di solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Voglio dirvi che non siete sole. C'è un'intera città che vi sostiene ed è pronta a difendervi. Non abbiate paura di chiedere aiuto. Roma è al fianco delle donne, sempre. Giù le mani dalle donne".