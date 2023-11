Incidente stradale vicino a Roma, morta donna travolta da auto

La 26enne, che è stata sottoposta ai test di alcol e droga, è stata denunciata per omicidio stradale dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso

Tragedia vicino Roma Incidente stradale mortale ieri ad Anguillara Sabazia. Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa da un'auto condotta da una ragazza di 26 anni che stava percorrendo via Romana, all'incrocio con via Monte Reatini. La 67enne era a bordo della carreggiata quando è stata centrata. (L'INCIDENTE IN VIA FORLANINI A MILANO)