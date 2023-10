Roma, spara all'affittuario dopo apprezzamenti alla moglie: denunciato

Il 71enne , proprietario dell'immobile, è stato bloccato e poi denunciato dalla polizia per lesioni aggravate. Il 41enne ferito non è in pericolo di vita ma dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico

Il ferimento

Il 71enne romano, proprietario dell'immobile, è stato bloccato e poi denunciato dalla polizia per lesioni aggravate, mentre la vittima, un cittadino rumeno di 41, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Tor Vergata e trattenuto in osservazione. Non è in pericolo di vita ma dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico, riporta il Corriere della Sera. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di ieri in via del Casale Ciminelli. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, sul posto sono giunti gli agenti della polizia.