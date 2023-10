Cane precipitato a Roma, l'ex della padrona: "Troppe follie"

Si cerca di fare luce sul "giallo" di via Frattina, nel centro di Roma, dove venerdì un rottweiler è caduto in strada da una finestra centrando in pieno una coppia che stava passeggiando e ferendo in maniera grave la donna, incinta. "Emilia ha fatto tante follie e io non scarto nulla. La conosco e non mi meraviglierei di niente", spiega a Repubblica l’ex fidanzato della proprietaria dell'animale, Cody, morto a seguito della caduta.

Le ipotesi

"Lei ha sempre avuto animali in casa - prosegue l’ex fidanzato, che ha chiesto di restare anonimo - aveva tre gatti, un riccio e tre cani, un Amstaff morto per un tumore: non aveva un brutto rapporto con i cani, anzi li curava ma i gatti stavano spesso sul cornicione ed è plausibile l’ipotesi che il cane sia caduto per giocare con il gatto". Secondo quanto accertato, sembra che il rottweiler si fosse avvicinato al davanzale nel tentativo di inseguire un gatto quando ha perso l'equilibrio ed è finito in strada colpendo la coppia che stava passeggiando. Al momento dell'impatto, commessi e commercianti della zona si sono subito precipitati in strada per verificare cosa fosse successo e per prestare soccorso alla ventottenne, al secondo mese di gravidanza. Fortunatamente il feto non ha subito danni e ha il battito cardiaco stabile. La donna, ricoverata al Policlinico Umberto I, ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. Il cane, invece, è morto sul colpo per le ferite riportate.