Allarme bomba al Ghetto ebraico di Roma, ma era esercitazione

Gli studenti sono stati portati in un luogo sicuro, poi le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Ma la comunità ebraica precisa: era un'esercitazione, evacuazione concordata

Artificieri al lavoro

Gli artificieri della polizia erano già al lavoro per la bonifica della scuola, all'interno del Ghetto di Roma al Portico di Ottavia. In base a quanto si apprende gli alunni erano stati fatti uscire dalle forze dell'ordine dall'istituto per potere procedere con l'attività e con i controlli.