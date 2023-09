6/10 ©IPA/Fotogramma

Si lavora sulla deroga per un anno ai diesel euro4, sulla cancellazione del divieto di sosta e sulla possibilità ai possessori delle auto più inquinanti di non dover cambiare la macchina, garantendo la percorrenza di determinati chilometri per motivi di lavoro con l’uso di scatole nere. Per approvare queste modifiche il Comune deve ottenere l’autorizzazione della regione, che nel 2021 ha stilato il piano per l’aria, indicando chiari limiti per le emissioni di CO2