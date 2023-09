Roma, morto Pusha: il rapper ex membro dei Flaminio Maphia

Lutto nel mondo della musica. E' morto, infatti, Ivan Stortini, in arte Pusha, rapper romano di quasi 50 anni. Nell'ambiente era conosciuto anche sotto l'aka Ian Solo. Stortini era entrato a far parte del gruppo Flaminio Maphia nel 1995 insieme a Sparo (noto anche come Il Turco). I due avevano abbandonato la band tre anni dopo, terminando l'avventura musicale con i membri attuali, ovvero G-Max e Rude MC.

Il ricordo dei Flaminio Maphia

Sono proprio i suoi ex compagni di crew a ricordarlo, come Maurizio Ciferri aka Rude, che su Facebook ha scritto: "Faceva parte della nostra prima formazione dei Flaminio Maphia. Negli ultimi giorni parlavamo spesso di lui con Sparo e Booster g e tutti gli altri del vecchio giro del Flaminio, per sapere come stava, che stava facendo. Io non lo vedevo da più di 25 anni. Si Roma è grande, ma il giro è sempre quello, perciò è facile beccarsi prima o poi, e ultimamente chiedevo spesso di lui, e tutti mi dicevano che stava sempre sotto casa sua al Prenestino. Con lui abbiamo scritto Restafestagangsta, Combattimento Mortale e l’indimenticabile Sbroccatamente si vive la notte e altri pezzi. Pezzi che hanno fatto la storia dell’hip hop Italiano". Al cordoglio si aggiunge anche il collega G-Max: "Continuerai a spaccià rime solo a mezze piotte. Ovunque tu sei".