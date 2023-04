Roma, uomo in fiamme sul raccordo: si pente l'autore del video choc

La tragedia è accaduta il 6 febbraio scorso. "Io vivo nell'ansia da quando è successa questa cosa. Per me è un trauma. Non è facile parlarne. Sono pentito di non essermi fermato, da quando è successo vivo con un rimorso enorme"

Si è pentito l'autore del video che ritrae un uomo che sta morendo arso vivo, avvolto dalle fiamme a causa di un cortocircuito della sua auto sul Grande raccordo anulare. Si chiama Adriano S.: è lui ad aver girato la clip, commentando l'agonia del pittore Francesco Sandrelli, scomparso a 53 anni dopo un lungo ricovero in ospedale per le ustioni. "A zi hai pijato foco?... senti che callo mamma mia". Però, ora dice in un'intervista a La Repubblica: "Io vivo nell'ansia da quando è successa questa cosa. Per me è un trauma. Non è facile parlarne. Sono pentito di non essermi fermato e di aver diffuso il video. Adesso il mio rapporto con i social è totalmente cambiato. Perché quel post su Facebook? Volevo spiegare come erano andate le cose, volevo tentare di chiarire una serie di aspetti, ma non ci sono riuscito. Vorrei dire una cosa. La verità è che ho fatto una c....a e non pensavo che ci sarebbero state tutte queste conseguenze. Da quando è successo vivo con un rimorso enorme".