Disneyland, drago alto 13 metri prende fuoco durante spettacolo

Come dichiarato dai vigili del fuoco di Anaheim non si segnalano feriti. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incendio

Si indaga sulle cause

Non si segnalano feriti, come dichiarato dai vigili del fuoco di Anaheim. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell'incendio e non è ancora stata resa nota l’entità dei danni causati dal rogo. Intanto l'area del parco è stata chiusa fino a nuova disposizione. Il parco tematico ha diramato un comunicato in cui si legge che "a causa del fumo e del vento, sono state evacuate per sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola di Tom Sawyer dove si è verificato l'incendio. I vigili del fuoco di Anaheim hanno risposto al problema in modo repentino, riuscendo a spegnere le fiamme. Attualmente stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause di quanto successo".