Armato di coltello minaccia i viaggiatori all'aeroporto Fiumicino

Uno straniero semina paura e panico all'aeroporto Leonardo da Vinci. L'uomo viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni

Un 30enne di origini maliane, armato di coltello, gira per il Terminal dell’aeroporto di Fiumicino, infastidendo i viaggiatori dello scalo romano. Quando vede due agenti della Polaria avvicinarsi, incomincia a dare in escandescenze. Estrae l’arma e tenta di colpire al volto un poliziotto. L’altro collega gli punta addosso il taser , la pistola elettrica, ma non riesce a bloccarlo. Il maliano tenta di nuovo di colpire gli agenti. Sul posto interviene una seconda pattuglia della Polaria che lo disarma. Lo straniero viene arrestato, dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni. Il fatto risale a domenica scorsa, ma viene data la notizia solo oggi.

Il racconto dei viaggiatori

L'allarme scatta domenica mattina, al Terminal delle partenze dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti, è l'atteggiamento di un giovane straniero che minaccia i passeggeri nello scalo romano. "È accaduto tutto in pochi istanti” dichiarano i viaggiatori che hanno assistito alla scena. “Non appena ha visto i poliziotti avvicinarsi, quell'uomo ha estratto il coltello e ha iniziato a correre e a urlare. Ma gli agenti sono stati velocissimi e per fortuna lo hanno arrestato" raccontano i passeggeri in transito.



