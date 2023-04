Natale di Roma 2023, il programma completo degli eventi del 21 aprile

Venerdì 21 aprile 2023 si festeggiano i 2776 anni dalla nascita di Roma. Come ogni anno il calendario è ricco di mostre, conferenze, incontri e visite guidate che si protrarranno fino a domenica 23 aprile. Fra gli eventi da segnalare, due appuntamenti speciali: il termine del restauro della Fontana della dea Roma in Campidoglio e l'esposizione, per la prima volta, ai Musei Capitolini, di un reperto con la personificazione della città di Roma. Ad aprire la programmazione sarà il sindaco Roberto Gualtieri che deporrà una corona di alloro sull'Altare della Patria a cui seguirà la messa del Cardinale Angelo De Donatis nella Cappella del Palazzo dei Conservatori. Il 21 aprile l'accesso sarà gratuito ai Musei civici di Roma Capitale e all'area archeologica del Circo Massimo per tutti i visitatori e le visitatrici, comprese le visite alle mostre in corso. Da non dimenticare, infine, il corteo storico nell'area del Circo Massimo con la tradizionale marcia in costume storico.