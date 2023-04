1/8 ©IPA/Fotogramma

Dallo scorso novembre la giunta Gualtieri ha dato il via a un progetto anti inquinamento per Roma, in primis fermando i veicoli diesel euro 3 nella fascia verde, per poi allargare i divieti da novembre 2023. Intanto in questi giorni è partita l'installazione dei varchi con telecamere per individuare le automobili al quale non sarà consentito l'ingresso in determinate zone della Capitale





Roma, stop a circolazione delle auto d'epoca. Il ricorso a Mattarella