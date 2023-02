Pitbull azzanna 3 persone a Tivoli, carabinieri sparano e lo abbattono

Scienze

Animali, studio rivela quando i cani si ammalano di cancro: cosa si sa

Una ricerca americana, pubblicata sulla rivista PLOS ONE e basata su un’analisi di quasi 3.500 esemplari, ha evidenziato come a partire dal settimo anno di vita sia necessario portare i nostri amici a quattro zampe a fare lo screening di eventuali tumori anche se in alcuni casi, a seconda della razza o del peso, può essere importante iniziare a farlo prima

Chi conosce i cani forse lo avrà già notato: muoiono più esemplari adulti per cancro che per qualsiasi altra causa. Proprio come negli esseri umani, rilevare il cancro canino in anticipo può consentire un trattamento più efficace

GLI ESAMI - Oggi, nuovi esami del sangue non invasivi per cani possono rilevare il DNA tumorale molto prima che si presentino altri segni di cancro. Tuttavia, mancano linee guida formali su quando i cani dovrebbero essere sottoposti a screening utilizzando questi test