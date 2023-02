Compra divano usato e dentro trova cane: il cucciolo è stato adottato

Donna compra divano e trova dentro un cane

vedi anche

Bobi nel Guinness Primati, a 30 anni è il cane più anziano di sempre

Partiamo dall’inizio. Siamo a Joinville, nel nord di Santa Caterina. Una donna ha comprato un divano usato e quando l’ha ricevuto l’ha lavato e l’ha lasciato in giardino al sole per qualche ora. Quando si è avvicinata per riprenderlo si è accorta che c’era qualcosa di strano: ha strappato la tappezzerie e all’interno ha trovato il cane. L’animale, ha raccontato la donna, era spaventato e stava morendo di fame e sete. Non si sa come la cagnetta sia finita nel divano, l’ipotesi è che sia stata messa lì dai precedenti proprietari. L’acquirente ha presto capito che non poteva tenere con sé la nuova arrivata, visto che non andava d’accordo con i suoi cani. Ha così raccontato la sua storia alla pagina “Frente de Ação pelos Direitos Animais”, cioè il Fronte per i diritti degli animali (Frada), che ha pubblicato un appello sui suoi social per cercare qualcuno disposto ad adottare il cucciolo.