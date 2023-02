Scuola, un bambino romano su cinque non sa scrivere in corsivo

Un alunno su cinque non sa scrivere in corsivo. Tra le cause l'utilizzo del pc, del tablet e dello smartphone dove si scrive prevalentemente in stampatello. È quanto emerge da uno studio condotto dal Policlinico Umberto I in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma su studenti romani.

Il metodo di apprendimento

Il corsivo rischia di scomparire. Tra le cause l'utilizzo del pc, del tablet e dello smartphone dove si scrive prevalentemente in stampatello. Non c'entrano però solo le nuove tecnologie. Secondo lo studio circoscritto alla Capitale i problemi di scrittura sono legati soprattutto al “metodo di apprendimento”. Non viene infatti indicato con chiarezza qual è il metodo più efficace attraverso il quale questo importante strumento di comunicazione può essere appreso. “Se per la lettura è assodato che il metodo di apprendimento più efficace per tutti i bambini è quello fono-sillabico, per la scrittura non si è ancora aperto il dibattito educativo” dichiarano gli studiosi che hanno identificato alcuni stili di scrittura utilizzati per insegnare il corsivo a scuola.