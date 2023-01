Meteo, neve a Roma nel weekend? Ecco le previsioni

Intorno alla Capitale la neve è caduta nella notte sulle colline e sulle montagne dei Castelli Romani, dove sono operativi i mezzi spargisale e alcune strade sono chiuse per ghiaccio. Allerta meteo su Roma per possibilità di forti grandinate e tempeste di pioggia ghiacciata

I Castelli Romani si son già tinti di bianco. La neve è caduta nella notte sulle colline e le montagne di Rocca di Papa, Rocca Priora, Carpineto Romano, Segni, Castel San Pietro e altri comuni della provincia di Roma e le previsioni raccontano di possibili fiocchi in tutto il Lazio a partire dai 100-200 metri di altitudine. I primi disagi sono stati registrati nelle zone interessate dai vari fenomeni, dove alcune strade sono chiuse per ghiaccio. Sono operativi i mezzi spargisale dei vari Comuni che monitorano i molti fronti ghiacciati e innevati. Le temperature questa notte sono scese molto al di sotto dello zero soprattutto in Ciociaria e sui Monti Lepini e Simbruini.