Meteo a Roma: le previsioni di oggi 19 ottobre

All'estate rovente di quest'anno stanno seguendo temperature piuttosto alte per il mese di ottobre. Le condizioni climatiche hanno così creato la situazione ideale per la proliferazione delle zanzare, che potrebbero continuare a pungere fino a Natale

In provincia di Bologna, pochi giorni fa, sono stati rilevati due casi di Dengue, malattia infettiva – solitamente con decorso benigno – trasmessa dalle zanzare . Nel Casertano sono intanto stati trovati quattro cavalli e un pollo positivi al virus West Nile, anche questo veicolato dalla puntura di alcune zanzare. Queste notizie portano a chiedersi perché, a metà ottobre, in diverse parti d’Italia, da Nord a Sud, continuino a essere presenti le zanzare

La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno coincidono solitamente con il momento in cui le zanzare spariscono dalle nostre città. Il caldo record registrato negli scorsi mesi e le temperature più alte della media di queste settimane hanno però creato condizioni per cui “continueremo ad avere zanzare ancora per un po’”, spiega a Repubblica Pierfilippo Cerretto, professore di Zoologia del dipartimento di Biologica e Biotecnologia all’Università della Sapienza di Roma