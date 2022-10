Roma, sgomberati immobili Ater occupati da clan Spada a Ostia

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

Sgomberati a Roma alcuni immobili Ater occupati abusivamente da appartenenti al clan Spada a Ostia. L'operazione è stata eseguita dagli agenti della polizia di Stato e della polizia di Roma Capitale, coordinati dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

Lo sgombero

Le operazioni riguardano tre immobili in via della Martinica e in via dell'Idroscalo, due di questi occupati da appartenenti alla famiglia Spada. Si tratta delle case occupate da Cristina e Giovanna Spada. La prima è la sorella di Roberto Spada, recentemente uscito dal carcere di Tolmezzo dopo aver scontato la condanna a 6 anni per la testata data al reporter Daniele Piervincenzi. Giovanna Spada è invece la mamma di Ottavio. Le operazioni sono scattate questa mattina all'alba con i Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare che hanno liberato appartamenti occupati abusivamente. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, di tre immobili occupati illegalmente da sette persone, tra cui alcuni componenti di famiglie della zona, già denunciati dagli operanti nel corso di precedenti controlli per occupazione abusiva.