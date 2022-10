Ryanair, potenziato operativo invernale: da Roma 18 nuove rotte

In totale si tratta di 70 rotte per 900 voli a settimana, con 13 aeromobili di cui due nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante

E' stato presentato l'operativo invernale di Ryanair sugli aeroporti di Roma che prevede 18 nuove rotte verso destinazioni come Agadir, Asturie, Liverpool e Dublino. In totale si tratta di 70 rotte per 900 voli a settimana, con 13 aeromobili di cui due nuovi Boeing "Gamechanger" a Ciampino, che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante e producono il 40% in meno di rumore.

Le dichiarazioni

"In un mercato italiano che scende fra il 10 e il 15% per via della contrazione di Ita Ryanair - ha spiegato l'ad Michael O'Leary - viaggia il +20% di traffico in più rispetto al periodo pre-Covid, grazie anche alla scelta fatta quest'anno di aumentare il numero di aerei di base nei vostri scali: l'obiettivo è di toccare i 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano". "Siamo felici di continuare a investire nel vostro paese intercettando il traffico di Ita", conclude.