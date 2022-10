Viterbo: bimbo si addormenta su scuolabus e finisce chiuso in deposito

Cronaca

Scuola, feste e ponti 2022/2023: il calendario delle chiusure

Dai Santi all’Immacolata, da Natale a Pasqua, dalla Festa della Repubblica a celebrazioni regionali e provinciali. Ecco quando gli istituti chiuderanno durante questo anno scolastico

I Santi del 1° novembre sono il primo giorno di festa per l’anno scolastico 2022-2023. Si guarda poi alla Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre e alle vacanze di Natale, per poi passare all’anno nuovo con Pasqua, Liberazione, la Festa del Lavoro e quella della Repubblica. Sono tutte ricorrenze celebrate a livello nazionale: le scuole chiuderanno in tutte le regioni. Ogni territorio ha poi le sue festività locali, che giustificheranno altri giorni di stop all’attività didattica

LE FESTE NAZIONALI – I Santi quest’anno cadranno martedì 1° novembre. L’Immacolata sarà giovedì 8 dicembre. Per Natale le scuole chiuderanno venerdì 23. Entrando nel 2023, l’Epifania (6 gennaio) cadrà di venerdì. Pasqua sarà il 9 aprile, il 25 aprile sarà un martedì. Il 1° maggio cadrà di lunedì, mentre il 2 giugno sarà un venerdì. Al netto di queste feste, alcune regioni hanno qualche giorno in più di pausa rispetto ad altre: ecco i calendari, regione per regione