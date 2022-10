Roma, 20mila euro di bolletta per la storica Gelateria Fassi

Non è passato neanche un mese da quando la storica gelateria romana Fassi era balzata agli onori delle cronace per una bolletta di 17mila euro, quadruplicata rispetto a un anno fa. A poche settimane di distanza si aggiunge un nuovo capitolo.



"Da re del gelato a re della bolletta"

La storia si ripete, come scrive Il Messaggero, con Andrea Fassi, il titolare, che su Facebook mostra la nuova bolletta da 20mila euro appena ricevuta: "Da re del gelato a re della bolletta - scrive sul suo profilo - schiaffato in tutto il mondo, su tutti i media, ovunque. Per un settimana. Da domenica a domenica. Poi la lacrimuccia compassionevole scivola via, si ingiallisce e si dimentica presto. E da lunedì il telefono mica squilla più". Poi una polemica nei confronti delle istituzioni: "Ormai la lacrimuccia ha sortito il suo effetto. Il punto è che, poi, le bollette vanno pagate. Continuano ad arrivare, come questa di agosto a me e ad altri come me. E nulla cambia. Se non che, questa volta, la lacrimuccia, senza elezioni, senza utilità mediatica, non ha molto sapore e così si rovescia nel vuoto, in silenzio, senza sapere dove andare a schiantarsi. Un po’ come tutti noi".