Barbarossa: Non ho votato Meloni, basta associare avversari a fascismo

“Non ho votato la Meloni né i suoi alleati, vengo da una cultura diametralmente opposta. Ma credo che una certa sinistra dovrebbe evitare di strumentalizzare gli avversari politici, deridendoli e associandoli al nazi-fascismo". Queste le parole del cantautore Luca Barbarossa in un post su Facebook, riportate da Today, a proposito delle elezioni politiche vinte dal centrodestra (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - I RISULTATI - LE TAPPE PER AVERE IL NUOVO GOVERNO).

Il post su Facebook

Barbarossa continua la riflessione a proposito delle accuse mosse agli avversari politici: "È stato già fatto con Berlusconi garantendogli vita eterna. Dove si vota liberamente, si vince e si perde e quando si perde in modo così netto ci si deve chiedere perché. Dietro a un vincitore c'è comunque una parte consistente dell'elettorato che va rispettata e non mortificata. Poi verrà il tempo di opporsi con fermezza a quello che non si condivide, con proposte valide e alternative. È la democrazia, bellezza".