Fulmine colpisce casa a Castelnuovo Parano: incendio e feriti lievi

Cronaca

Rovesci e temporali potrebbero durare fino a martedì prossimo. Già da ieri una vasta area di bassa pressione ha colpito il Centro-Nord, soprattutto la Toscana. Disagi anche in Campania

Dieci giorni dopo l’alluvione che ha colpito le Marche, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova allerta meteo che potrebbe prolungarsi anche nei primi giorni della prossima settimana. Oggi, 25 settembre, quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise, Toscana e Campania - si sono svegliate in allerta arancione. Per altre dieci, comprese le Marche, l’allerta è gialla. Il comune di Senigallia, dove si contano ancora i danni dell’alluvione della scorsa settimana, invita i cittadini a mantenere una "vigile allerta” (In foto: maltempo a Napoli, rione Sanità)