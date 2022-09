6/7 Ansa/ Facebook - Eugenio Giani

Fiumi e corsi d'acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 mm di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) si è arrivati a 170 mm di pioggia in meno di tre ore. Si tratta di "dati che non si registravano da più di 50 anni", ha detto Giani (In foto: Monterotondo Marittimo)