Allerta meteo, le previsioni: il maltempo continuerà per 4 giorni

Lunedì 26 settembre un’intensa perturbazione arriverà dal Nord Europa e si scontrerà con forti venti di origine meridionale. Questa situazione provocherà la formazione di un vero ciclone mediterraneo capace di scatenare piogge intense, nubifragi e raffiche di vento molto forti. Le elevate temperature dei nostri mari forniranno ulteriore energia per la formazione di importanti temporali e grandinate.

Meteo estremo

Esiste la possibilità di eventi meteo estremi e le regioni maggiormente colpite, secondo le ultime previsioni, saranno il basso Lazio, La Campania e la Calabria. Il pericolo più grosso, in questi casi, e la stazionarietà di fenomeni intensi con il rischio di alluvioni e temporali autorigeneranti. Su Lazio e Campania potrebbero cadere fino a 300 mm di pioggia in pochi giorni.



Calo delle temperature e prima neve

La discesa di aria fredda favorirà il ritorno della neve sulle nostre montagne specie nella giornata di martedì. Fiocchi bianchi a quote relativamente basse sono attesi in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi e lombarde. Neve anche in Alto Adige.

Le previsioni di lunedì 26 settembre

Al Nord ampie schiarite sulle regioni occidentali, in serata possibili rovesci su alta Lombardia e al Nord Est. Massime comprese tra 20 e 23 gradi. Al Centro situazione perturbata con piovaschi e locali temporali. Temperature stazionarie. Brutto tempo al Meridione con possibili nubifragi su Campania, Molise, Puglia e Calabria. Massime in calo.