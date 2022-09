Caso Omerovic, sarebbero quattro gli agenti indagati

Sarebbero quattro gli agenti del commissariato Primavalle indagati per il caso di Hasib Omerovic , il 36enne precipitato dalla finestra di casa durante una perquisizione , avvenuta lo scorso 25 luglio nell'abitazione dove l'uomo viveva con la famiglia. A riportare la notizia è Il Messaggero . Secondo quanto emerso l'iscrizione dei poliziotti nel registro degli indagati è un atto dovuto, necessario per fare gli accertamenti di rito e a garanzia degli stessi indagati.

L'inchiesta sul caso Omerovic

approfondimento

In tutto sarebbero otto le posizione al vaglio dei magistrati di piazzale Clodio che al momento procedono per il reato di tentato omicidio ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere contestate altre fattispecie, tra cui il falso, alla luce dell'analisi della relazione di servizio che è stata acquisita. In base alle verifiche effettuate nella zona di via Gerolamo Aleandri non ci sarebbero immagini degli impianti di videosorveglianza utili alle indagini.