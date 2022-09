Roma, famiglia denuncia: "In coma dopo caduta durante perquisizione"

In coma dopo essere precipitato dalla finestra di casa nel corso di quella che i parenti definiscono "una perquisizione delle forze dell'ordine". È quanto ha denunciato oggi la famiglia di un 36enne sordomuto nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati alla presenza di Fatima Sejdovic, la madre della vittima, del deputato Riccardo Magi, di Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio e degli avvocati della famiglia. Sulla vicenda, avvenuta a Roma, Magi ha presentato un'interrogazione parlamentare.

Magi a Lamorgese: "Non chiaro il motivo per cui polizia sia entrata in casa"

"Non è chiaro il motivo per cui la polizia sia entrata nell'abitazione e abbia richiesto" al 36enne, "i documenti né perché gli siano state fatte delle fotografie. I familiari non sono a conoscenza di eventuali verbali a suo carico né di alcuna attività di indagine specifica svolta dalla PG (rilievi, fotografie), né al loro arrivo sul posto né successivamente". È quanto scrive l'onorevole Riccardo Magi in una interrogazione parlamentare alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Magi chiede alla ministra se sia "a conoscenza della vicenda e se, al di là dei profili di competenza dell' autorità giudiziaria, non ritenga di avviare con la massima urgenza un'indagine interna per fare luce sugli obiettivi e le modalità dell'intervento della polizia di stato e su eventuali violazioni anche disciplinari poste in essere, se vi sia un rapporto di servizio sull'intervento e quale sia il contenuto dello stesso".