Sciopero a Roma, venerdì 16 settembre trasporti a rischio

Dopo un agosto relativamente tranquillo, vari scioperi toccheranno diversi settori nel mese di settembre . La maggior parte, come già successo lo scorso luglio, riguarderanno i lavoratori degli scali aeroportuali, dai servizi di pulizia a tutto il comparto aereo in generale. Ecco il calendario con tutte le date da tenere a mente

6 SETTEMBRE – È stato convocato per il 6 settembre uno sciopero di 24 ore per gli addetti alle pulizie dell’aeroporto di Milano Malpensa . La mobilitazione riguarderà i lavoratori delle compagnie Dussman Service e Spd ed è stato indetto dalla sigla sindacale di base Adl

8/10 SETTEMBRE – La Fisi – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato uno sciopero generale per tutti i settori pubblici della Pubblica amministrazione e di quelli pubblici e privati della scuola e della sanità, che partirà alle 23:59 dell’8 settembre e terminerà alla stessa ora del 10 settembre. Si chiede l'astensione dal lavoro in segno di protesta contro l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 imposto ad alcune categorie di lavoratori, come ad esempio a chi lavora nella sanità