Maltempo nel Lazio, diramata allerta gialla per temporali

Cronaca

Italia spaccata in due, con picchi di 43° al Sud e nubifragi al Centro Nord. Forti venti, piogge e grandine hanno causato danni dalla Liguria alla Toscana, passando per il Modenese e il Ferrarese. In Toscana si registrano anche due morti: un uomo in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e una donna nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. (Nella foto la grandine a Lavagna)