Maltempo a Latina, tromba d'aria nella notte: danni ingenti

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta la scorsa notte su tutto il territorio Pontino provocando ingenti danni nella provincia di Latina. I forti venti che dalle 2 di notte hanno interessato in particolare la costa dal Lido di Latina a Terracina, hanno abbattuto decine di alberi e danneggiato gli stabilimenti balneari. Disagi anche sulla via Pontina per il crollo di un palo telefonico e di un cavo elettrico sulla strada. Nella notte, sono state più di 300 le richieste d'aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco.