Roma, l'annuncio di Luca Palamara: “Mi candido alle elezioni”

"Mi candido alle elezioni del 25 settembre. Chi saranno i nostri interlocutori politici? Io penso che questo sia un tema che storicamente ha interessato il mondo del centrodestra. Ma non solo. Penso che il tema della giustizia abbia diviso il Paese in due tra garantisti e giustizialisti, ed è stata la vera sconfitta. Il Paese è di tutti", ha detto Luca Palamara, annunciando la sua discesa in campo alle politiche del 25 settembre, all'Hotel Baglioni in via Veneto a Roma, e lanciando la sua associazione, 'Oltre il sistema'. "Quindi è molto semplice: no all'uso politico della giustizia. La mia battaglia di verità continua", ha aggiunto.