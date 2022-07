Conte ricoverato e dimesso dall'ospedale per una reazione allergica

L'ex premier domenica sera si è recato al pronto soccorso del Gemelli per un malore causato probabilmente da qualcosa che aveva mangiato. Il leader del M5S è stato sottoposto a un trattamento con cortisone, ha trascorso la notte in osservazione e ha fatto ritorno a casa il mattino seguente

Conte ricoverato per una sospetta reazione allergica

approfondimento

