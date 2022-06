Bimba in coma riapre gli occhi sentendo voce genitori e Gigi D'Alessio

Questa mattina la piccola ha aperto gli occhi per pochi secondi nel sentire la voce dei genitori e del cantante Gigi D'Alessio, che nei giorni scorsi, saputo dell'incidente di cui è rimasta vittima la bambina, aveva fatto recapitare alla famiglia un videomessaggio

Primi segnali di risveglio per Giulia, la bambina di 5 anni in coma dopo essere rimasta vittima di un incidente nel Frusinate lo scorso 11 giugno. In auto con i genitori la piccola, seduta sul sedile posteriore insieme alla nonna e al fratello, si è sporta dal finestrino mentre sulla corsia opposta sopraggiungeva un mezzo pesante, forse un trattore, che l'ha colpita provocandole un trauma cranico.

Segnali di risveglio

Questa mattina la piccola ha aperto gli occhi per pochi secondi nel sentire la voce dei genitori e del cantante Gigi D'Alessio, che nei giorni scorsi, saputo dell'incidente, aveva fatto recapitare alla famiglia un videomessaggio. Attraverso un suo conoscente, in servizio presso la questura di Frosinone, il cantante ha inviato il videomessaggio alla piccola fan nel quale invita la bimba a non mollare: "Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia".