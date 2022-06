Si sporge dal finestrino e picchia la testa: grave bimba di 6 anni

È avvenuto nella tarda serata di sabato ad Atina, cittadina della Valle di Comino. La piccola, che sarebbe stata colpita da un mezzo che procedeva in senso opposto, si trova ricoverata in coma farmacologico

Ha sporto il capo dal finestrino dell'auto ma è stata colpita da un veicolo in transito, ora la piccola di 6 anni si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni per un trauma cranico. A riportare la notizia è Il Messaggero.

L'incidente

Secondo quanto riporta il quotidiano, l’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato ad Atina, cittadina della Valle di Comino, la zona del Frusinate che confina con l’Abruzzo. In auto con la piccola c’erano la madre, il padre, la nonna e il fratellino di 4 anni. La famiglia, originaria del Venezuela ma residente in paese da anni, stava rientrando a casa dopo una serata fuori. La bimba seduta dietro, senza cinture e seggiolone, con la nonna e il fratellino. La piccola si è sporta dal finestrino mentre sulla corsia opposta sopraggiungeva un mezzo pesante, forse un trattore, che l'ha colpita.

I soccorsi

I genitori hanno subito chiamato i soccorsi, sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso che ha trasferito la bimba al Policlinico Gemelli di Roma dove si trova in prognosi riservata. Nella notte la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al capo al termine del quale è stata posta in coma farmacologico. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cassino.