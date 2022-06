Incendio a Malagrotta, il sindaco di Fiumicino: stop a restrizioni

Cronaca

Le operazioni per domare del tutto il rogo divampato mercoledì potrebbero proseguire per giorni. Le fiamme hanno interessato la vasca di stoccaggio combustile solido di uno degli impianti e si sono estese ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio. Ancora da chiarire le cause, la Procura indaga per incendio colposo contro ignoti. A rischio la raccolta dei rifiuti nella Capitale, chiusi alcuni asili nido e centri estivi

È sotto controllo l'incendio divampato ieri nell'ormai ex maxi discarica di Malagrotta a Roma. I vigili del fuoco, una sessantina in tutto, hanno lavorato tutta la notte per confinare le fiamme ed evitare che interessassero altre strutture e si propagassero all'esterno. Per spegnere definitivamente il rogo ci vorranno però giorni. Intanto la Procura indaga per incendio colposo contro ignoti