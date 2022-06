Roma, nuvo blitz ambientalisti in traffico Gra: interviene la polizia

Gli attivisti ambientalisti di Ultima Generazione del gruppo Extinction Rebellion, dopo i numerosi blitz messi in atto dallo scorso mese di ottobre, in occasione del G20 che si tenne a Roma, sono tornati a protestare questa mattina sdraiandosi e bloccando la circolazione, in pieno orario di punta sul grande raccordo anulare. L'ultima protesta si era svolta lunedì 20 giugno. La notizia è riportata da Roma Today.

La protesta ambientalista

Oggi, intorno alle 8, i giovani in protesta hanno occupato parte del Gra, all'altezza del chilometro 30 e 100, della carreggiata interna. Il blitz è durato circa 30 minuti, causando traffico nel tratto tra Bufalotta e Tiburtina, all'altezza dello snodo con la A24. Sul posto la polizia stradale. Dieci persone, secondo quanto si apprende, sono state trascinate a bordo carreggiata per far defluire il traffico. Saranno identificate e portate in commissariato. La loro posizione è al vaglio. Intorno alle 8.50 la viabilità è tornata regolare.