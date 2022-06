Roma, attivisti di Ultima Generazione bloccano il Gra

Nuova protesta degli attivisti di Ultima Generazione questa mattina sul grande raccordo anulare di Roma. I manifestanti ambientalisti si sono sdraiati sulla sede stradale all'altezza del chilometro 61 e 100 della corsia esterna, bloccando così la circolazione, già intensa, nell’orario di punta. Il traffico in pochi minuti è andato in tilt, scatenando l’ira degli automobilisti. "Andate a lavorare”, "Andate a Montecitorio a protestare. Non qui. Noi lavoriamo. A voi l'affitto ve lo paga papà”, le urla delle persone rimaste bloccate in coda, come riportato da Roma Today. A far tornare la situazione alla normalità, intorno alle 8:50, è stato l'intervento degli agenti della polizia stradale che, dopo aver invitato gli attivisti a liberare la sede stradale, li hanno presi e spostati in un luogo sicuro.