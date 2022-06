Alta Velocità, linea Roma-Napoli riattivata oggi pomeriggio

Economia

Estate, dai biglietti aerei agli ombrelloni: aumentano i prezzi

Secondo le associazioni dei consumatori, i prezzi per volare sono lievitati. Nell'ultimo mese il costo dei voli europei ha subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. Crescono tariffe per i traghetti, mentre in calo sono quelle dei treni. In salita la spesa per gli stabilimenti balneari

Quella in arrivo sarà un'estate con prezzi lievitati. Dai biglietti aerei che in alcuni casi, come quelli dei voli europei, sono quasi raddoppiati, ai costi di sdraio e ombrellone che saliranno fino a superare il 30%. Solo i collegamenti ferroviari, su base annua, registrano invece una riduzione

A fare i conti sono diverse associazioni dei consumatori, che tracciano per i prezzi una traiettoria in rialzo. Per il Codacons sarà l'estate del caro aereo. Chi decide di volare per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli e pagare tariffe quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno