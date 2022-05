Roma, la libreria Nuova Europa I Granai festeggia 30 anni

L'evento sarà celebrato con un libro a cura di Roberto Ippolito, pubblicato da Garzanti in edizione speciale fuori commercio, che verrà donato a tutti i lettori che sabato 11 giugno parteciperanno alla festa di compleanno, in via Mario Rigamonti 100, con letture e ospiti a sorpresa

Tre decenni tra gli scaffali festeggiati con un libro d’eccezione. “Quella volta in libreria. Gli scrittori per i 30 anni della Libreria Nuova Europa I Granai”, una raffinata edizione fuori commercio curata da Roberto Ippolito, edita da Garzanti, celebra un traguardo straordinario per Barbara e Francesca Pieralice, che nel 1992 hanno inaugurato la libreria Nuova Europa I Granai a Roma, in via Mario Rigamonti 100. Il libro sarà dato in regalo a tutti i lettori che parteciperanno alla festa di compleanno in programma per sabato 11 giugno 2022 alle 11.30 con letture e ospiti a sorpresa (ingresso libero). Un elegante volume con i racconti inediti di quarantadue scrittori, tra i più apprezzati in Italia e oltre frontiera.

Il dono per i 30 anni della libreria Nuova Europa I Granai

Parole eccellenti, creatività fuori dal comune, per quarantadue storie, quarantadue omaggi narrativi. “Quella volta in libreria” è un libro letteralmente con i fiocchi, perché, come spiega il curatore Ippolito nella nota interna, “si spacchetta. I racconti contenuti sono infatti dei regali di compleanno. Sono tutti concepiti per festeggiare i trent’anni di vita della libreria romana Nuova Europa I Granai. Li hanno preparati appositamente per questa occasione gli scrittori che le sono a fianco nel cammino, che l’animano e hanno un legame stretto con i suoi lettori”.

Il dono come parola d'ordine per questa trentennale ricorrenza dedicata a tutta la comunità costruita in questi anni intorno alle mura della libreria che nel 2012 ha vinto il prestigioso Premio conferito dalla Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri. “Ci proponiamo ogni mattina, tirando su la saracinesca, di essere una comunità”, tengono a sottolineare le libraie nell'introduzione alle pagine, prima di ogni cosa. Dopo trenta anni trascorsi a promuovere i libri, per questa occasione speciale Barbara e Francesca decidono di realizzare una pubblicazione tutta loro e di darla in regalo come segno di ringraziamento per il calore e l'attenzione ricevuta nel tempo.

Un ricordo reale in tutto o in parte oppure un racconto di fantasia, questo il desiderio espresso da Barbara e Francesca, insieme al curatore, nei confronti di tutti gli autori protagonisti del volume, che nel tempo hanno animato i giorni della libreria con un rapporto diretto con i lettori. Tra gli altri testi, anche la sezione “Voci dall’interno”: due racconti scritti da due componenti della squadra della libreria, Valter Castelli e Marco Iannelli.