Intervista a Don Winslow: "Smetto di scrivere per combattere Trump"

Lo scrittore, esponente del genere poliziesco americano, ha appena pubblicato "Città in fiamme", primo volume di una trilogia. I prossimi due romanzi sono già stati scritti e usciranno, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024. Poi, più nulla

È considerato uno dei più rappresentativi esponenti del genere poliziesco americano, ha venduto best sellers in tutto il mondo e con la Trilogia del Cartello ha fatto conoscere l'orrore del narcotraffico a un vasto pubblico. Adesso Don Winslow ha deciso di smettere di scrivere. Sessantotto anni, un passato da investigatore privato, Winslow ha appena pubblicato "Città in fiamme", primo volume di una nuova trilogia. I prossimi due romanzi sono già stati scritti e usciranno, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024. Poi, più nulla.