Petrignani: “Da Ginzburg a Morante, vi racconto le signore della scrittura del '900”

A quasi quarant'anni dalla prima edizione, la casa editrice "La Tartaruga" riporta in libreria una raccolta di interviste alle grandi scrittrici del secondo dopoguerra italiano. La sua autrice a Sky TG24: "Da allora ciò che non è cambiato è l'assenza di riconoscimento da parte dell'universo maschile"

C'è Alba de Céspedes, che ricorda come "lo stile sia tutto" e come nella scrittura serva "limare all’infinito". C'è Lalla Romano che osserva come "il facile in partenza sia segno di sciocchezza, di superficialità" e che non è il facile ma il chiaro a essere importante "perché non esclude l’ambiguità, la sottigliezza”. E poi ci sono Paola Masino e Fausta Cialente, Livia De Stefani e Maria Bellonci, Anna Banti, Anna Maria Ortese e Laudomia Bonanni.

A metà anni Ottanta Sandra Petrignani decide di intervistare le scrittrici italiane più apprezzate. Ne nascono nove interviste (a cui se ne aggiungono altre due, sui generis, a Natalia Ginzburg ed Elsa Morante) che finiscono dentro un libro, "Le signore della scrittura", pubblicate nel 1984 dalla Tartaruga.