Piccolo, Vinci, Mari: i nuovi episodi del podcast di libri di Sky TG24

Simona Vinci e la centralità dei luoghi

Alla centralità dei luoghi è dedicata invece la puntata che ha come ospite Simona Vinci: "Sono fondamentali - spiega la scrittrice, di recente tornata in libreria con il romanzo 'L'altra casa' - Ho sempre cominciato a raccontare delle storie da lì, partendo dal territorio e dal paesaggio. La casa poi, in particolare, credo rappresenti davvero la nostra anima: è qualcosa che ci protegge, ci racchiude, ci fa sentire al sicuro ma che al tempo stesso può trasformarsi in un luogo di isolamento e in una prigione".