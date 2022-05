Vaiolo scimmie, salgono a sei i casi accertati allo Spallanzani

Salute e Benessere

Vaiolo delle scimmie, Oms rassicura: “Possiamo bloccare trasmissione”

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che è possibile fermare il contagio da uomo a uomo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico. Inoltre, i sintomi dei casi rilevati in Europa appaiono lievi e gli over 50 sembrano essere protetti dal vaccino antivaiolo fatto da bambini. Allo studio la prima sequenza genetica per scoprire le origini del virus

Aumentano i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Dopo le 3 persone ricoverate allo Spallanzani di Roma “in buone condizioni cliniche” e un 32enne aretino rientrato da poco dalle Canarie, un nuovo caso è stato riferito in data odierna. Segnalato un primo caso anche in Lombardia, come confermato dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'Ospedale Sacco di Milano. Sono oltre i 190 i casi identificati nel resto del mondo. La situazione è complessa e con molti punti ancora da chiarire, ma l'Oms rassicura

L’Oms ha affermato che è possibile contenere la trasmissione: "Intendiamo bloccare la trasmissione del virus da uomo a uomo e siamo in grado di farlo nei Paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico", ha detto Maria Van Kerkhove, a capo della ricerca sulle malattie emergenti dell'Oms