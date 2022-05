Peste suina, a Roma iniziati abbattimenti nella zona rossa

"Abbiamo istituito una unità di crisi per Roma e Lazio per approntare un piano per la caccia selettiva dei cinghiali per ristabilire un giusto equilibrio ambientale. Stiamo facendo tutti gli studi che ci porteranno ad avere un dato preciso in merito alla quantificazione dei chilometri da comprendere nella zona rossa per la peste suina a Roma. Ma le operazioni all'interno della zona rossa sono già iniziate, con l'avvio alla macellazione dei suini presenti e il monitoraggio”. A dirlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, con delega all'emergenza peste suina, intervenuto ad Agorà Extra su Rai3. La zona rossa nella Capitale, ha proseguito Costa, "è stata necessaria per contenere il virus in modo che non metta a rischio il comparto suinicolo, nella zona rossa verranno chiusi tutti i varchi per non far entrare altri animali, e si lascia che nella zona rossa la malattia compia il suo corso”. In Piemonte, invece, “l'abbattimento selettivo dei cinghiali è già partito e sono stati già abbattuti 500 capi”, ha spiegato.