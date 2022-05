Roma, altri tre casi di peste suina: in arrivo nuove ordinanze

Altri tre casi di peste suina sono stati riscontrati a Roma. Per far fronte alla situazione, sono in arrivo nuove ordinanze che andranno a rimodulare la zona infetta, oltre a disporre ulteriori provvedimenti. "Nella giornata di oggi è attesa l'ordinanza che rimodula i confini della zona infetta a seguito della conferma di tre ulteriori casi di positività dei cinghiali a ridosso della zona infetta", ha spiegato l'assessore all'ambiente del Comune, Sabrina Alfonsi, aggiungendo che nelle stesse ore è attesa anche l'ordinanza da parte del commissario straordinario. Alle 17:30 è invece prevista una riunione in prefettura.

La zona infetta

Intanto, anche la Commissione europea ha chiesto l'istituzione di una zona rossa nella Capitale così delimitata: - a sud: Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D'Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi; - a sudovest: Via di Boccea fino all'intersezione con Via della Storta; - a ovest-nordovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all'intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2 bis); - a nordest: Via Cassia Veientana (SR 2 bis) fino all'intersezione con l'autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare), autostrada A90 fino all'intersezione con il fiume Tevere; - a est-sudest: fiume Tevere. La zona rossa dovrebe restare in vigore fino al 31 agosto 2022.